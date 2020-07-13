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Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Yevhen Seleznov gollerle döndü

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Yevhen Seleznov gollerle döndü
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Liglerin yeniden başlamasının ardından ilk kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı futbolcu, 2 kez fileleri havalandırarak gol hasretine de son verdi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ekol Göz Menemenspo ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da, Yevhen Seleznov uzun bir aranın ardından fileleri havalandırdı.

4 karşılaşmanın ardından ilk kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı santrfor, 24 ve 40. dakikalarda kaydettiği penaltı golleriyle hasrete son verdi.

Ligde en son 14 Mart'ta oynanan Boluspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyme şansı bulan tecrübeli futbolcu, daha sonra oynanan Keçiörengücü, Adanaspor, Giresunspor ve Altınordu maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulamamıştı. Dün 2 gol kaydeden Seleznov, 3 net gol fırsatından da faydalanamadı.

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