Yetiştiği kulübü almak isteyen Tomas Sivok'un hayalleri suya düştü

Spor Arena - Efkan Bucak | Oynadığı kulübü satın alan ilk Çek futbolcu olarak tarihe geçme fırsatı doğan 36 yaşındaki oyuncunun teklifi yeterli bulunmadı.

Taraflar arasında şubat ayında başlayan görüşmeler ilk aşamada olumlu geçse de Sivok dün Çek basınına yaptığı açıklamada “Kulübün sahibi Miroslav Dvořák, benim önerdiğimden çok daha iyi bir teklif aldıklarını dile getirdi” dedi. Tecrübeli oyuncu teklifini, yerel bir kalem firmasının sahibiyle ortak olarak vermişti.

Türkiye’de 2008-2017 yılları arasında Beşiktaş ve Bursaspor formaları giydikten sonra İsrail’in Maccabi Petah Tikva takımına giden, geçen yıl ise yetiştiği České Budějovice’ye dönen Sivok’un sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.





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