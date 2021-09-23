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Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir

#Warzone#Redacted#Silah
Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir

Yeni renk sınıfı olan kırmızı Redacted silahlara ve ne işe yaradıklarına bir göz atalım.

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Warzone'un Sezon 5 Reloaded güncellemesinin bir parçası olan Iron Trials ‘84 adlı yeni oyun modu artık erişilebilir bir durumda. Bu mod ile canlara, satın alabileceğiniz eşyalara (Loadout, UAV gibi) ve Gulag’a biraz değişiklik yapıldı. Ancak oyuncuların fark ettiği önemli bir şey daha bulunuyor, yeni bir silah sınıfı olan Redacted'in bu moda eklenmesi.

Oyunculara bu Redacted sınıfı hakkında fazla bir bilgi verilmedi, oyuncuların denemesi ve karşılığında ödüllendirileceği belirtildi. Bu da oyuncuları bu silahları bulmaya ve denemeye teşvik etti.Eğer daha fazla açıklama arıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada.

Redacted silahlar yeni bir renk sınıfı ve Iron Trials ‘84 modunun içinde karşınıza kırmızı silah olarak çıkacaklar. Yerdeki silahlardan birisi olabilirler veya açtığınız kutulardan çıkan silahlardan birisi olabilirler. Fakat bu silahların çıkma şansı gerçekten düşük. Bu yeni sınıfın farkı, üzerlerinde maksimum sayıda eklentiye sahip olmalarıdır. Warzone’da bir silaha ekleyebileceğiniz maksimum eklenti sayısı 5. Legendary silah sınıfı ve genelde oyuncuların kendileri için hazırladığı Loadout silahları 5 eklentiye sahip oluyor. Kırmızı Redacted sınıfı ile birlikte 8 eklentinin tamamına sahip bir silaha sahip olacaksınız.

Bu yeni silah sınıfı bir galibiyeti garanti etmese de, oyuncuları kesinlikle düşmanlarından daha iyi bir konuma yerleştirecektir. Bu özellik yalnızca Iron Trials modu için geçerli olsa da Raven Software'in gelecekte bunu daha da yaygınlaştırmaya çalışacağının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, oyununuzda denk geldiğiniz taktirde Redacted bir silah bulursanız, onu aldığınızdan ve kendiniz test ettiğinizden emin olun. Maçtan galip çıkmanız gereken ekstra avantaj bu olabilir.

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#Warzone#Redacted#Silah