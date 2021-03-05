Yeni Valorant ajanı Astra’nın bir hatası fark edildi

Riot Games’in çok oyunculu taktikse birinci şahıs nişan oyunu Valorant’ta Season 2 Act 2 ile pek çok yenilik geldi. Oyuncular ise bu süre boyunca özellikle Valorant’ın yeni karakteri Astra konusunda heyecanlı.

Geçtiğimiz günlerde oyuna yeni eklenecek karakter Astra duyurulmuştu. Karakterin özelliklerine dair de detaylı bir açıklama yapılarak yeni ajanın oyuna tam olarak eklenmeden önce yeniden gözden geçirilerek küçük düzenlemeler yapılabileceği, hataların giderileceği söylenmişti. Yeni ajan oyuna tamamen eklenmeden önce AverageJonas ve ONSCREEN’in ortaya çıkardığı hatalar geliştiricilerin dikkatini çekti.

Karakterin test aşamasında yaşanan hatada Astra, Astral Form özelliği etkin olduğu durumda, sahte bomba çözme durumunu görebiliyor. Bazı oyuncular bunu bir yem olarak kullanabiliyor, Astra karakterindeki bu hata ise düşman takımdakilerin oyun içi stratejilerini çökertebilir nitelikte.

Durumun farkına varan geliştiriciler, Astra oyuna tam olarak eklenmeden önce bu hatayı düzeltmek için çalışacaklarını söyledi.