Yeni Star Wars oyunu EA’den bağımsız geliştiriliyor

Söylentilere göre yeni bir Knights Of The Old Republic oyunu yolda ancak oyun bu sefer EA tarafından geliştirilmiyor.

EA’in sekiz sene önce Star Wars’ı lisanslamasıyla birlikte herkes yepyeni bir Knights Of The Old Republic yapımı bekleyişi içindeydi. 2003’te çıkan, oldukça eski ve sevilen bir oyun olduğu için oyuncular tarafından büyük bir geri dönüş alacak başlık olmakla birlikte EA hâlihazırda oyunun geliştiricisi BioWare’i bünyesi altında bulunduruyor.

Şimdi yeni bir Knights Of The Old Republic oyununa dair söylentiler dolaşıyor ancak projede ne EA’in ne de BioWare’in yer almadığından bahsediliyor. Bu hafta sonu Bespin Bulletin yeni bir Knights Of The Old Republic oyununun geliştirildiğini ancak EA ve BioWare’in bu projeyle ilgisi olmadığını söyledi.

Bespin Bulletin’in ifadeleri şu şekilde: “Araştırmalarım sonucunda yeni bir Knights Of The Old Republic oyununun geliştiriliyor olduğunu öğrendim. Birkaç kişiyle konuştum ve Jason Schreier’ın oyunun EA ile bir bağlantısı olmadığını ve oyunu hangi stüdyonun geliştirdiğini kimsenin tahmin edemeyeceğini söylediğini öğrendim. Ama EA farklı bir proje üstünde çalışıyor, tam olarak ne bilmiyorum ancak Battlefront 3 olmadığını biliyorum.”

EA’nın Star Wars lisansının özel kullanımının en az iki yıl daha devam etmesi gerekiyordu. Ancak bu ayın başlarında Disney, Lucasfilm Gaming'in bir oyun yayın şirketi olarak sahaya geri döndüğünü ve Ubisoft'un yeni bir Star Wars açık dünya oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Tahminler ise bu projenin Mandalorian veya Bounty Hunters üzerine olduğu yönünde.