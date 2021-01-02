Yeni Malatyasporlu futbolcu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Hamzaoğlu'ndan açıklama: "Biraz daha toparlandı"

Oyuncuda şiddetli baş ağrısı olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Youssouf biraz daha toparlandı. Tabii hastaneye göndereceğiz detaylı kontroller için. Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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