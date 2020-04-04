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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

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Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
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Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz
Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

Yeni Malatyaspordan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

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