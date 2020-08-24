MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da transfer hamleleri devam edecek! 4 ya da 5 isim...
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da transfer hamleleri devam edecek! 4 ya da 5 isim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da transfer hamleleri devam edecek! 4 ya da 5 isim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da transfer hamleleri devam edecek! 4 ya da 5 isim...
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, "Şu ana kadar 5 oyuncu aldık, en az 4 ya da 5 transfer daha yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'da kulüp televizyonuna konuşan Başkan Adil Gevrek, bu sezon elde edecekleri başarıyla geçen sezonu unutturacaklarını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruzBolu'da yeni sezona hazırlanan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, TFF'nin aldığı harcama kısıtlaması kararıyla ilgili, Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz. Sanki kendi aklımız yokmuş gibi. Kendi düşüncemiz yokmuş gibi. Hep birisinin bizim dizginlerimizi çekmesini bekliyoruz. Nerede duracağımızı söylemesini bekliyoruz. Buna üzülüyorum dedi.
daha fazla video için

Yeni Malatyaspor olarak transferde doğru adımlar atma çabasında bulunduklarını kaydeden Gevrek, "Geçen sezon bilindiği gibi bize yakışmayan bir yarım sezon yaşadık. Bu başarısız yarı sezon bize çok şey öğretti. Belki de bizim için bir kazanım oldu bu süreç. Artık daha bilinçli ve daha tecrübeliyiz. Bu anlamda transferde aldığımız ve görüştüğümüz isimler var. Aldığımız 5 oyuncuya da güveniyorum. Tabii bunların yanına en az 4 yada 5 oyuncu daha koymamız lazım. Belkide giden oyuncumuz olursa onların yerine de transfer yapacağız. Hamza hocamızla oturup konuştuk. Transfer yapılması gereken mevkiler ve diğer konularla ilgili rapor aldık. Hedefimiz Yeni Malatyaspor'u tekrar eski haline getirmek. Bolu'da takımımız güç depolarken, bizler de yönetim olarak transfere yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah yeni sezon bizim adımıza başarılı bir sezon olacak" diye konuştu.

 

Yeni Malatyasporda transfer hamleleri devam edecek 4 ya da 5 isim...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle