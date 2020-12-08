AA
Son Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık çalışması...
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'un, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle