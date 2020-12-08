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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık çalışması...

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık çalışması...
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'un, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ettiği belirtildi.

Yeni Malatyasporda Benjamin Tetteh belirsizliği Antrenmana çıkartılmadı...
Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh belirsizliği! Antrenmana çıkartılmadı...

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

 

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe hazırlıkları Güç ve dayanıklılık çalışması...

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