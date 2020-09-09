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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

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Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, şut ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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