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Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor hazırlıkları!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
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