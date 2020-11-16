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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor hazırlıkları!

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Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor hazırlıkları!
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu
Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu!

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

 

Yeni Malatyasporda Etimesgut Belediyespor hazırlıkları

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