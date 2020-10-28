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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...

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Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular idmanda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Yeni Malatyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

 

Yeni Malatyasporda Beşiktaş hazırlıkları Güç ve dayanıklılık...

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