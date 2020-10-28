AA
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Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular idmanda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
Yeni Malatyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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