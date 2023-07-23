×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden başkan

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Malatyaspor#Anadolu Kulüpleri#Adil Gevrek
Yeni Malatyasporda Adil Gevrek yeniden başkan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:59

Yeni Malatyaspor’da tek liste ile gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda eski kulüp başkanı Adil Gevrek yeniden başkan olarak seçildi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından TFF 1. Lig’den çekilen Yeni Malatyaspor’da dün gerçekleştirilen mali kongre Başkan Ahmet Eryaman başkanlığındaki yönetiminin borcu delegeler tarafından ibra edilmezken, bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ise eski kulüp başkanı Adil Gevrek başkan olarak seçildi.

Yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ibra edilmeyen Ahmet Yaman başkanlığındaki Yeni Malatyaspor yönetimi, olağanüstü genel kurulun iptal edildiğini açıklasa da eski kulüp başkanı Adil Gevrek’in iptal kararının hukuki olmadığını ifade ederek, delegeleri kongreye davet etmesi üzerine Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gergin başlayan kongrede Adil Gevrek yeniden başkan olarak seçildi.

Yeni Malatyasporda Adil Gevrek yeniden başkan

Haberin Devamı

Kongre de açıklamalarda bulunan Gevrek, "500 milyon borç var, bu borç kapanabilir. Yaraları sarmak lazım. 15 kişi bir araya geldik, elimiz taşın altına koyacağız. Futbol oynayan, ter döken, birlikte yol yürüdüğümüz futbolcu kardeşlerimize çok iş düşüyor. Birkaç oyuncu ile görüştüm, onlar yardımcı olmaz ise işimiz çok zor. Futbolcuların hepsinin fedakarlık yapması gerekiyor, yapacaklarına da inanıyorum. Bu işin dört ayağı var. Diğer ayağı Malatya’nın, Ankara’nın, İstanbul’daki arkadaşlarımızın desteği çok önemli. İnanıyoruz yeter ki bir, beraber olalım. İnanmazsam buraya gelmezdim. Üzerimize düşeni yapacağız. Mücadele vereceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Anadolu Kulüpleri#Adil Gevrek