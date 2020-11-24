MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor kupa maçına hazır! Rakip Etimesgut Belediyespor...
GeriFutbol Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır! Rakip Etimesgut Belediyespor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır! Rakip Etimesgut Belediyespor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır! Rakip Etimesgut Belediyespor...
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyasporda 2 pozitif vaka
Yeni Malatyaspor'da 2 pozitif vaka!

Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor arasında Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Onur Özütoprak yönetecek.

Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır Rakip Etimesgut Belediyespor...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle