Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte istatistikler

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Yeni Malatyaspor, lig tarihinde üst üste dört iç saha karşılaşmasını boş geçmedi.

Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada Denizlispor'u yenerek sonlandıran Konyaspor, Kasım 2020'den bu yana üst üste iki maç kazanamıyor. Bu sezon Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri Konyaspor. Yeni Malatyaspor santrforu Umut Bulut bu maçta forma giymesi halinde Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olacak. Umut Bulut, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i Aralık 2004'te Ankaragücü formasıyla çıktığı bir Konyaspor deplasmanında yapmıştı.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Konyaspor. Rakibine karşı çıktığı son Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Adem, en son 2011/12 sezonunda üst üste iki karşılaşmada yeşil-beyazlı fileleri havalandırmıştı. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde pay sahibi olan Levan Shenglia, bu katkıları oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda yaptı. Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig kariyerinde Konyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmalarda rakibine sadece üç gol izni verdi.

YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.