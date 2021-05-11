Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor'a rakip olduğu dokuz lig maçının sadece ikisini kaybeden Yeni Malatyaspor , sahasında oynadığı dört karşılaşmada da mağlubiyet almadı. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, bu sezon hiçbir rakibine iki kez yenilmedi. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 10 karşılaşmadan aynı puanı çıkarabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Hatayspor, tek mağlubiyetini son dış saha karşılaşmasında Beşiktaş'tan aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 10 maçın sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Hatayspor'dan aldı. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Hatayspor, bu sezon üst üste üç dış saha karşılaşmasını boş geçmedi.

Bu sezon açılış golünü attığı Süper Lig maçlarında en az puan kaybeden takım Hatayspor. Aynı süreçte hiçbir takım sahasında Yeni Malatyaspor'dan daha fazla karşılaşmanın ilk golünü yemedi ancak Malatya ekibi bu karşılaşmaların sekizinden puan çıkardı. Adem Büyük, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2008/09'dan bu yana bir Süper Lig sezonunda 10 penaltı golüne ulaşan ikinci oyuncu olabilir.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki savunma oyuncusundan biri Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez. Aaron Boupendza ve Mame Diouf, Süper Lig tarihinde Tanju Çolak ve Aykut Kocaman'ın ardından aynı sezonda 20+ gol atan ikinci takım arkadaşları olabilir.

YENİ MALATYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.