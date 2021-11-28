Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının kahramanı Ertaç Özbir konuştu! 'Bazen çıkarabiliyoruz'

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ertaç'ın açıklamaları;

Bugün puan almayı başarabilirdik. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Ne kadar yorgun olsalar da, bu maça favori çıktılar. Alt sıralarda kırmızı hattan çıkmaya çalışıyoruz. Bu hafta hepimiz iyi çalıştık. Devam ettirmeliyiz.

O kurtarışları yapmak bizim görevimiz. Bazen çıkartabiliyoruz, bazen çıkartamıyoruz. Rabbim yardım etti. Bu mücadeleye devam edersek, inanıyorum ki daha iyi sonuçlar alacağız.