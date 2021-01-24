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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında dikkat çeken detay! Saha zemini...

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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında dikkat çeken detay! Saha zemini...
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken Yeni Malatya Stadı'nın bozuk zemini çok konuşuldu.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray mücadelesine Yeni Malatya Stadı'nın bozuk zemini damga vurdu. Kötü saha koşulları nedeniyle Galatasaraylı Sofianne Feghouli maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

PAS YAPMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında dikkat çeken detay Saha zemini...

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında dikkat çeken detay Saha zemini...

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