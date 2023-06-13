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Yeni Malatyaspor bir kez daha ligden çekilmek için TFF'ye başvuracak

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#TFF#Yeni Malatyaspor#Futbol
Yeni Malatyaspor bir kez daha ligden çekilmek için TFFye başvuracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 18:39

Deprem felaketi sonrası 2022-23 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için de aynı kararın alınması için TFF'ye başvuracak.

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2022-23 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, önümüzdeki sezon da ayrı kararın alınması için federasyona başvurmaya hazırlanıyor.

Kulüp Basın Sözcüsü Sinan Altıntop, kulübü her alanda başarılı bir yapıya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söylerken gelecek sezon için de ligden çekilme başvurusu yapacaklarını belirtti.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ancak yaşanan deprem sonrası büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan Kulüp Basın Sözcüsü Sinan Altıntop, "Şu an bu zorlu süreçleri atlatıp ileride daha güzel günlere ilerlemek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte futbolcularımızı başka kulüplere kiralık olarak göndermiştik. Şu an futbolcu kardeşlerimizin Malatya'ya gelme konusunda biraz tedirginlikleri var. Bu tedirginlikleri barınacak yer, çocuklarının eğitim problemi ve hayatlarına devam etmesi konusuyla ilgili çekinceleri olduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Şu an yönetim olarak ligden çekilme gibi bir düşüncemiz var bunu da federasyona bildirme aşamasındayız. İkili görüşmelerimizi gerçekleştirdik, başvurumuzu yapacağız." sözleriyle ligden çekilmek için başvuru yapacaklarını kaydetti.

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#TFF#Yeni Malatyaspor#Futbol

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