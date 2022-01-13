Yeni Malatyaspor, Azubuike, Kenan Özer ve Dicko'yu kadrosuna kattı

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu ile Kenan Özer’i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

DICKO'DAN 1.5 YILLIK İMZA

Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

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