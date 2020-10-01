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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 20:53 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi

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