Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı sonrası Hikmet Karaman'dan Geraldo'ya eleştiri: Rakibin ayağına öyle girilmez

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk devresinde iki önemli pozisyonlarının bulunduğunu ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş gözüken, pas hatalarının çok olduğu bir maç oynadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim açımızdan son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 dakikayı bitirdik. Hem ilk hem de ikinci yediğimiz golde hatalıyız. İkinci golde böyle gol yemememiz gerekiyor, ikinci golü yemesek maç 1-1 bitecek. Geraldo'nun pozisyonu net kırmızı kart. Orada ayağını çekeceksin. İçeride özür diliyor fakat top çıkmış. Karim Hafez topu oynamış rakibin ayağında top yok rakibin ayağına öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağı çeksek belki direk kırmızı yemeyeceksin. Dolayısıyla 10 kişi kalmak bize oyunun ilerleyen bölümlerinde tempoyu artırmak gerekirken işimizi zorlaştırmıştı. Buna rağmen 1-0 net pozisyonumuz var. Hata yaptık, rakibimiz hataları değerlendirdi. Şimdi önümüzde Gaziantep ve diğer maçlar var. Biz bir an önce 41 puanı yakalayıp, tekrar 3 puan alıp, 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankaragücü olarak bu gücümüz var."

İRFAN BUZ: ÇOK NET BİR GALİBİYET ALDIK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli, final niteliğine bir maç oynadıklarını ifade etti.

Bu tür müsabakalara hazırlanmanın kolay olmadığını anlatan Buz, şunları kaydetti:

"Mental anlamda takımımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim özellikle ruhuyla ve her şeyiyle sahadaydı. Karşılaşma 2-1 bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha iyiydik, taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık. Bizim açımızdan tabii ki önemliydi. Bundan sonraki müsabakalarımıza gereken puanlarımızı almak için çıkacağız. İnşallah onu da gerçekleştirip önümüze bakacağız."

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