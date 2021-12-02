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Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u uzatmada geçti

#Ziraat Türkiye Kupası#Yeni Malatyaspor#Akhisarspor
Yeni Malatyaspor, Akhisarsporu uzatmada geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Turgut Doman xx, Burak Cansız xx, Suat Güz xx

Yeni Malatyaspor: Ahmet xxx, Ndiziye xx, Ndong xx, Awuku xx, Muhammed xx, Jospin xx (Mert Miraç dk. 46 xx, Atakan dk. 102 x), Haddadi xx (Hafes dk. 46 xx), Mallan xx, Mounir xxx, Walter xx (Tetteh dk. 60 xx), Kubilay xx (Haqi Osman dk. 78 x)

Akhisarspor: Enes x, Semih x (Bora dk. 101 x), Kemal x, Göksu x, Yusuf Acer x (Oğuzcan dk. 86 ?), Yavuz x (Halil İbrahim dk. 101 x), Orçun x (Yusuf Kanal dk. 58 x), Serkan x (İlke dk. 71 x), Mert x (Mehmet dk. 101 x), Yusuf Cihat xx, Bertuğ x

Goller: Tetteh (dk. 95), Haqi Osman (dk. 114), Mounir (dk. 120) (Yeni Malatyaspor) Cihat Çelik (dk. 109 pen.) (Akhisarspor

Sarı Kartlar: Awuku, Hafes, Haqi Osman (Y. Malatyaspor), Yusuf Acer, Bertuğ (Akhisarspor)

Yeni Malatyaspor, Akhisarsporu uzatmada geçti

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Maçtan dakikalar

13. dakikada Yeni Malatyaspor kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Eric’in kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

22. dakikada Yeni Malatyaspor’un ceza alanının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Mallan’ın sert vuruşunda kaleci Enes çift yumrukla topu kornere çeldi.

26. dakikada gol için baskısını arttıran ev sahibi takımda ceza alanının hemen dışında topla buluşan Muhammed Emin’in şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

48. dakikada Akhisarspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza içine yapılan ortaya yükselen Serkan’ın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet’te kaldı.

56. dakikada Yeni Malatyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atağında topu alan Mounir rakiplerini geçerek girdiği ceza sahasında kaleyi yokladı ancak kaleci tehlikeye izin vermedi.

83. dakikada Yeni Malatyaspor’da rakip defans arkasına atılan topa koşan Haqi Osman, ceza alanına girerek kaleci Enes ile karşı karşıya kaldı ancak etkili olamayarak topu auta attı.

95. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mert Miraç’ın ara pasıyla birlikte ceza sahasında topla buluşan Tetteh kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-0

109. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Ndiziye, rakip oyuncu Bora’yı ceza alanı içerisinde düşürünce hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Cihat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

114. dakikada Yeni Malatyaspor’da rakibinden topu kapan Haqi Osman savunma oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza alanında topu kaleye attı. Kaleci Enes’ten dönen topla tekrar buluşan Haqi, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturarak takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 2-1

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120. dakikada Akhisarspor’un penaltı atışı sonrası kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da topu alan Mounir boş kaleye topu ağlara gönderdi. 3-1

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#Ziraat Türkiye Kupası#Yeni Malatyaspor#Akhisarspor

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