Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'de 19. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Yeni Malatyaspor'a farkı getiren golleri 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut ve 75'te Mustafa Eskihellaç kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü 30. dakikada Skoda attı.



Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 24 puana çıkarken Rizespor 21 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar:

20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

27. dakikada Michalak'ın ceza sahasına göndermek istediği top Hadebe'nin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Penaltıyı kullanan Skoda topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1

34. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melnjak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün vuruş yapan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in sağından ağlara gitti: 2-1

61. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda topu kaleci Tarık Çetin'in solundan filelere gönderdi: 3-1

74. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Rakibinden çalımla sıyrılan Mustafa Eskihellaç, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in solundan filelerle buluşturdu: 4-1

88. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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