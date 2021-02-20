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Spor Arena
Haber Giriş: 20.02.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (Maçın golleri ve özeti)

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Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (Maçın golleri ve özeti)
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 72'de Diomande, 80 ve 84. dakikadalarda Cikalleshi kaydetti.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Konyaspor, bu sonucun ardından 30 puana çıkarken Yeni Malatyaspor ise 30 puanda kaldı.

İlk yarı

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45 2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

 

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