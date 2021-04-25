Yeni Malatyaspor 2-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 37. haftası alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 2-0 yenerek çok önemli puanların sahibi oldu.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 55. dakikada Adem Büyük ve 78. dakikalarda Tetteh kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 90+3'te penaltıdan Paintsil'den geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 40'a çıkartırken Ankaragücü 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 37. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

3. dakikada Voca'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada Endri Çekici'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortayla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içerisinden vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada Zeki Yavru'nun sol ceza sahası yanından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

43. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Fofana'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti. Fofana'nın sol kanattan pasıyla buluşan Karim Hafez'in penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

66. dakikada topa müdahale etmek isterken Karim Hafez'in dizine basan Geraldo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

78. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Mallan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in savunmayı geçtikten sonra vuruşunda top kale direğine çapıp ağlarla buluştu: 2-0

87. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay güçlükle uzaklaştırdı.

90 1. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Alper Potuk, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

90 2. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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