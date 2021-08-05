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Yeni Malatyaspor 19'luk yıldız adayını kadrosuna kattı
Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki Mert Miraç Altıntaş'ı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK'dan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.