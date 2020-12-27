Yeni Malatyaspor 1-3 Erzurumspor

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Mücadelenin 44. dakikasında Gomes ile öne geçen Erzurumspor, 62. dakikada Acquah'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Donald çıktı ve Erzurum bir kez daha avantajı ele geçirdi.

Son sözü 71. dakikada Obertan söyledi ve Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 11 maçlık galibiyet hasretine son veren Erzurumspor, puanını 12'ye yükseltti.

Süper Lig'de 6 maç sonra yenilgi alan Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.

44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüyle tamamlandı.

48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.

90 2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.

İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssuf, Umut, Kubilay, Adem, Tetteh

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes