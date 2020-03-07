Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor
Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'un tek golü 80. dakikada Murat Yıldırım'dan geldi. Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Bajic penaltıdan kaydetti. Malatya ekibi 45. dakikada Chebake'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Konyaspor'da ise Serkan Kırıntılı kırmızı kartla oyunda dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor'un puanı 25 oldu. Konyaspor'un puanı ise 23'e yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
Süper Lig'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.
26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
45 3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45 5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
61. dakikada sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Bifouma'nın sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'nın kucağında kaldı.
65. dakikada Fofana'nın sağdan verdiği pasla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu takip eden Murat Yıldırım, ceza sahasından şutunu çekerek kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.
88. dakikada ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma sağ kanatta taç çizgisine yakın noktada kaleci Serkan Kırıntılı'dan sıyrılmak isterken tecrübeli file bekçisi ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır Kaleci Serkan Kırıntılı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
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