Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

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Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Caner Erkin penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 56'ya yükseltti ve 3. sıradaki Sivasspor ile 1 puanlık farkı korudu. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Umut'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Gökhan Töre, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından auta gitti.

22' Caner'in sağ kanattan ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Farnolle topu kolaylıkla kontrol etti.

30' Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Elneny arka direkte vuruşunu yaptı ama çerçeveyi bulamadı

37' N'Koudou ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı. Farnolle aynı güzellikte kurtarış yaparak gole izin vermedi

49' VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi

52' Penaltı atışını kullanan Caner Erkin, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi

63' Gökhan Töre'nin ceza sahası dışına çıkarttığı topa Walter gelişine sert vurdu ama top auta gitti

71' Gökhan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Chebake kafayı vurdu, top yandan auta gitti

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby