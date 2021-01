Yeni Game Ready Sürücüsü ve NVIDIA DLSS Desteğiyle Güçlendirilmiş "The Medium" Geliyor

28 Ocak’ta piyasaya sürülecek Bloober Team’den The Medium, aynı anda iki farklı gerçeklikte korku hayranlarına benzersiz bir deneyim sunacak. PC'de, The Medium’un rahatsız edici ve baskın atmosferi Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) ve NVIDIA DLSS ile daha da geliştirildi.

Sadece GeForce NOW’ın Çözebileceği Gizem

Siz de bilgisayarınızdan uzakta ve yine de ışın izlemeli grafiklerle The Medium'u oynamak istiyorsanız RTX ve DLSS desteği ile The Medium'u GeForce NOW’da oynayabilirsiniz. Ücretsiz üyeliğe sahip oyuncuların da dahil olduğu tüm üyeler, The Medium’u lansman gününde oynama şansını yakalayabilecekler. Kurucu üyeler, en yoğun saatlerde ilk sırada olarak genişletilmiş oturum sürelerine RTX ve DLSS teknolojileri sayesinde en yüksek kalitede görsellerle oyuna eş zamanlı olarak erişebilecekler.

Oyunun hem Steam hem de Epic Games Store sürümleri GeForce NOW ile yayınlanıyor. Tek satın almayla neredeyse tüm PC, Mac, Chromebook, SHIELD, Android veya iOS cihazlarından oynanabiliyor.

GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayarlar

GeForce RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarları, tüm bilgisayar üreticisinden gelen 70'in üzerinde tasarımla NVIDIA’nın bugüne kadarki en büyük dizüstü bilgisayar lansmanıdır. Tasarımların tamamı yeni RTX 3080, 3070 ve 3060 dizüstü bilgisayar ekran kartları tarafından desteklenmektedir.

Bu dizüstü bilgisayarlar, Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, yeniden boyutlandırılabilir BAR (Resizable BAR) ve DLSS gibi yeni 3. nesil Max-Q teknolojilerine sahiptir. GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3070 Dizüstü Bilgisayar ekran kartlarını içeren GeForce RTX oyun ve içerik oluşturucu dizüstü bilgisayarların küresel bazda ulaşılabilirliği bugün başlıyor. 2 Şubat'ta ise GeForce RTX 3060 dizüstü bilgisayar ekran kartı olan dizüstü bilgisayarlar kullanıcıların erişimine sunulacak.