Yedek kulübesinde zamanının gelmesini bekleyenler: İkinci kaleciler

Spor Arena | Arsenal, Bernd Leno'nun arkasında kalan Emiliano Martinez'i Aston Villa'ya sattığında Londra ekibinin taraftarları pek de üzülmemişti. Hatta takımda sevilen biri olan Martinez'e 'Daha çok süre alabileceği' için sevinenler de olmuştu. Arjantinli kaleci, bu sezon Arsenal'e karşı 2 maça çıktı, 180 dakika boyunca kalesinde devleşti ve Aston Villa, her iki maçta da Arsenal'i gol yemeden mağlup etti. 28 yaşındaki kaleci, Arsenal'de yedek kulübesinde bekleyeceğine as kaleci olmayı tercih etmişti. Yedek kulübesinde sezonda 1-2 maç oynayıp yerinde saymadı ve ligin en çok konuşulan kalecilerinden birisi olmayı başardı. Ancak yedek kulübesinden çıkamayan ve kariyeri boyunca gelişimleri Martinez gibi olamayan birçok kaleci de var...

Galatasaray'da 10.5 sezon oynayan, 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan ama Süper Lig'de sadece 40 maça çıkabilen Aykut Erçetin gibi... Sarı kırmızılılar, 2007/08 döneminde kalesinde Aykut Erçetin ve Orkun Uşak'ı dönüşümlü oynatmış, sezon sonunda şampiyonluğu kazanmıştı. Aykut, yeteneği ile A Milli Takım'a kadar seçilmiş ve uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyabileceği konuşulan bir isimdi.

10.5 SEZONDA ORTALAMA 4 MAÇ

Önce Morgan De Sanctis ve Leo Franco derken daha sonra Fernando Muslera'nın gelmesiyle beraber gerisi malum... Aykut Erçetin, uzun yıllar Muslera'nın arkasında kalırken kariyerine baktığımızda 10.5 sezonda sadece 40 maça çıkabildiğini görüyoruz. Yani neredeyse yılda ortalama 4 maça çıktı. Muslera arkasında kalmayıp başka bir takımın as kalecisi olsaydı belki çok daha farklı bir kariyer onu bekliyor olabilirdi.

Galatasaray'da şu anda ise benzer bir sıkıntıyı Okan Kocuk yaşayacakmış gibi gözüküyor. Muslera'nın sakatlığında başarılı bir pefrormans gösterse de Uruguaylı kalecinin iyileşmesiyle beraber yine yedek kulübesine döndü. Yeteneğini kısa süre içinde göstermişti. Galatasaray'da Muslera'nın yerinin değişmeyeceğini düşünürsek önünde iki seçenek var: Ya Martinez, ya da Aykut Erçetin olacak.

CENK GÖNEN'E NE OLDU?

A Milli Takım'a kadar yükselen bir başka kaleci de Cenk Gönen'di... Cenk, hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da çoğu zaman yedek kulübesinde kaldı. Ardından şansını Malaga'da da denedi ancak kariyeri, ondan beklendiği kadar ileriye gidemedi. Şimdi ise 32 yaşında Costel Pantilimon ile birlikte dönüşümlü olarak Denizlispor kalesini koruyor.

Hakan Arıkan da kendisinden beklentiler olan bir kaleciydi. O da Aykut ve Cenk gibi A Milli Takım'a kadar yükselse de yedek kulübesinde 'biraz fazla' kaldı ve şimdi kulüpsüz durumda.

Daha da geriye gidecek olursak şu anda Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de 8, Beşiktaş'ta ise 19 maçta kaleye geçti. Siyah beyazlı ekipte 4 sene boyunca forma giydi ve senede ortalama oynadığı maç 5'i geçemedi. Ardından Gaziantepspor ve Kasımpaşa formaları giydi.

İSTİSNALAR: MERT, SERKAN, GÜNAY...

Tabii uzun yıllar yedek kalıp istisna yaratan kaleciler de var. Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca Volkan Demirel'in arkasında kalıp sarı lacivertli takımda çok az maça çıkabilen Mert Günok gibi mesela... Mert Günok aslında sadece Fenerbahçe değil, Başakşehir'de de Volkan Babacan'ın arkasında bir dönem yedek bekledi. 2018/19 sezonundan sonra gösterdiği çıkış ile kaleyi devraldı. A Milli Takım'ın as kalecisi oldu ve ay yıldızlı forma ile 21 maça çıktı. Bunların hepsini de 28 yaşından sonra yaptı.

Serkan Kırıntılı da Fenerbahçe yedek kulübesinde olmak yerine as kaleci olmayı tercih edenlerdendi. Fenerbahçe'de sadece 7 maça çıkabilen Kırıntılı, ardından gittiği Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da gösterdiği performanslarla Süper Lig'in elit kalecileri arasına girmeyi başardı.

Bir başka kariyeri 'geç parlayan' kaleci ise Günay Güvenç. Beşiktaş'ta uzun süre yedek bekleyen Günay, Gaziantep FK'da kendisini buldu. Gaziantep FK, ligin ilk yarısında uzun bir süre en az gol yiyen takımların başında geliyordu ve bunda Günay'ın önemli payı vardı.

''OYNAMADIKLARI İÇİN SON DERECE MUTLULAR''

Kariyeri boyunca İngiltere'de 8 takımın formasını giyen 34 yaşındaki kaleci Paul Jones, ''Oynamadıkları için son derece mutlu olan kaleciler tanıyorum. Seçilmedikleri için gerçekten rahatlamış oluyorlardı. Pazartesi - Cuma arası antrenman sahasında kaleci olmayı seviyorlar ama hepsi bu. Maç günü geldiğinde o baskıyı kaldırmak istemiyorlar ve bu durumdan mutlular.'' sözlerini kullanıyor.

Kalecilik zor meslek ama yedek kaleciler için daha da zor. Her futbolcu gibi kaleciler de oynayarak gelişimlerini sürdürür. Yedek kulübesinde o kadar bekledikten sonra şans geldiğinde de gelişme süreci maalesef çoktan bitmiş oluyor.

''SOYUNMA ODASININ KAPTANLARINDAN''

3. kaleciler için durum biraz daha farklı. Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, ''3. kaleciler soyunma odasının kaptanlarındandır'' diyor. Zaten bu amaç doğrultusunda 35 yaşındaki Scott Carson'ı transfer etmişti. Ancak ikinci kaleciler için durum böyle değil. Ya oynayıp gelişecekler, ya da başkalarının arkasında ikinci adam olmayı kabul edecekler.