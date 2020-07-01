Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2020 transfer sezonunun başlayacağı tarih belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları devam ediyor. Salgın nedeniyle maç programı yazında devam edecek olan Süper Lig'de bir yandan da transfer anlaşmaları başlayacak. İşte, yaz transfer dönemiyle ilgili bilgiler.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

FIFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye’de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler oynatılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil konusunu TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.