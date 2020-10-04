Yayıncı Mika Daime’nin aimbot ve wallhack kullandığı iddia edildi

Daime’nin Valorant oynayışını izleyerek yorum yapan oyuncular ise TSM’den Wardell ve GenG’den Player 1. 22 yaşındaki Valorant oyuncusu Matt “Wardell” Yu, özellikle Jett kahramanıyla sergilediği oyun içi performanslarla adından söz ettiren bir profesyonel. Wardell, yayını esnasında karşısına çıkan Mika Daime’nin Valorant klibini gördüğünde fark ettiği hileleri dile getirmekten çekinmedi. Wardell, canlı yayında Daime’nin nerede hangi hileleri kullandığını anbean gösterdi. Sonrasında aynı yayıncının hile yaptığını Keven “Player 1” da söyledi.

Mika Daime, Facebook Gaming’de 130,000’in üstünde takipçisi olan bir yayıcı. Söz konusu klip ise yayıncıyı ele veren birçok sahne içeriyor. Daime, kanalı üstünden suçlamaları inkar ederek eğer hile kullansaydı Riot Games tarafından banlanmış olacağını söyledi. Ancak Valorant’ın anti-cheat uygulaması Vanguard’ın bazen yetersiz kaldığına hepimiz oyun esnasında tanık oluyoruz. Bu iddiaların gündeme gelmesi Valorant’ın tekrar kontrol sağlaması ve Daime aleyhinde sonuçlar doğuracak mı zaman içinde göreceğiz.