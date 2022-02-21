Son Dakika: Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama...

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TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak, beİN Sports ile Saran Medya’nın tekliflerini değerlendirdi.

11:00'da başlayan toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. TFF, yayın ihalesine katılan kuruluşların tekliflerini 2. kez yetersiz buldu.

Böylece Süper Lig yayın ihalesinde karar, pazartesi gününe kaldı. Yayın ihalesinde komisyon perşembe günü Kulüpler Birliği toplantısı öncesi teklif veren 2 yayıncıyla tekrar bir araya gelecek.

İLK TEKLİFLER DÜŞÜK BULUNDU

14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beİN Sports ve Saran Medya’ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF’ye iletmişti.

TFF'den Yayın İhalesi Hakkında Açıklama



TFF, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin nihai kararın 28 Şubat'ta verileceğini açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuru şöyle;



"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat’ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.

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Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



Saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu"