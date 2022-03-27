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Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor! 2 buçuk yaşındaki Zayn...

#Zayn Sofuoğlu#Kenan Sofuoğlu#Go-Kart

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 2,5 yaşındaki oğlu Zayn, yaşıtları oyuncakla oynarken pistin tozunu attırıyor. Motosiklet ve go-kart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.

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Dünya Süpersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyon olan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2,5 yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet ve go-kart başta olabilmek üzere tekerleği olan tüm araçları kullandığı anların videosunu paylaşmıştı.

Videoların beğenilme ve izlenme sayıları ise kısa sürede milyonları geçti.

Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor 2 buçuk yaşındaki Zayn...

Sofuoğlu, uzun süredir kendi pistinde güvenli ortamda eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik Zayn’in videoları ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.

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Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor 2 buçuk yaşındaki Zayn...

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#Zayn Sofuoğlu#Kenan Sofuoğlu#Go-Kart

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