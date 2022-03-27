Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor! 2 buçuk yaşındaki Zayn...

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Dünya Süpersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyon olan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2,5 yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet ve go-kart başta olabilmek üzere tekerleği olan tüm araçları kullandığı anların videosunu paylaşmıştı.

Videoların beğenilme ve izlenme sayıları ise kısa sürede milyonları geçti.

Sofuoğlu, uzun süredir kendi pistinde güvenli ortamda eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik Zayn’in videoları ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.

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