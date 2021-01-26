MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYasin Öztekin: "Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Lig'de yer almak..."
GeriFutbol Yasin Öztekin: "Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Lig'de yer almak..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Yasin Öztekin: "Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Lig'de yer almak..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasin Öztekin: "Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Lig'de yer almak..."
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden ve Suudi Arabistan kulüplerinden kendisine transfer teklifleri geldiğini anlatan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Ben hedefi olmayan bir takıma gitmek istemedim ve Samsunspor da hedefleri olan bir takım. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın beni istemesi ile mutlu oldum. Samsunspor'da olmak heyecan verici. İlk maçıma da Altay karşısında çıktım. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz. İlk maçım olması nedeniyle biraz da heyecanlıydım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ve bir maçla performansımız değerlendirilemez. Sonuçta daha 16 maçımız var. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Samsunspor TD Ertuğrul Sağlam: Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizi...
Samsunspor TD Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizi..."

Yasin Öztekin, Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayarak, "Tüm oyuncular olarak tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak. Tabii ki bunu yapabilmemiz için takımın benden beklentileri var. Ben de goller atarak beklentilere cevap vermek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Gökhan Karadeniz de Samsunspor'la ilk maçına Altay karşısında çıktığına işaret ederek, "Takımımla ilk maçıma çıktım. Altay ligde şampiyonluk yolunda rakibimiz olan bir takımdı ve zor da olsa mağlup etmeyi başardık. Şimdi önümüzde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı var, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Ligde yer almak...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle