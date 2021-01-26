Yasin Öztekin: "Tek hedefimiz Samsunspor ile Süper Lig'de yer almak..."

Tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden ve Suudi Arabistan kulüplerinden kendisine transfer teklifleri geldiğini anlatan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Ben hedefi olmayan bir takıma gitmek istemedim ve Samsunspor da hedefleri olan bir takım. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın beni istemesi ile mutlu oldum. Samsunspor'da olmak heyecan verici. İlk maçıma da Altay karşısında çıktım. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz. İlk maçım olması nedeniyle biraz da heyecanlıydım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ve bir maçla performansımız değerlendirilemez. Sonuçta daha 16 maçımız var. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Yasin Öztekin, Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayarak, "Tüm oyuncular olarak tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak. Tabii ki bunu yapabilmemiz için takımın benden beklentileri var. Ben de goller atarak beklentilere cevap vermek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Gökhan Karadeniz de Samsunspor'la ilk maçına Altay karşısında çıktığına işaret ederek, "Takımımla ilk maçıma çıktım. Altay ligde şampiyonluk yolunda rakibimiz olan bir takımdı ve zor da olsa mağlup etmeyi başardık. Şimdi önümüzde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı var, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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