Yasa dışı bahis hayatını mahvetti! Sokaklarda yattı, hapse girdi...

Spor Arena Dış Haberler | Borussia Mönchengladbach taraftarı Tobias Blümel ilk yasa dışı bahsini oynadığında henüz 16 yaşındaydı. Bundan tam 19 yıl önce oynanan bir Bundesliga maçına yalnızca 2.50 mark yatırdı ve hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Yasa dışı bahis bağımlılığı hayatını alt üst etti.

Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, 'Kumarda Kaybetmek' adını verdiği belgeselde Tobias Blümel'in hayatını işledi. Şimdilerde 35 yaşında olan Blümel, 16 yaşında bahisle tanıştıktan sonra başına gelmeyen kalmadı.

Adı şikeye karıştı, aylarca bahis mafyasından kaçtı, sokaklarda uyumak zorunda kaldı ve son olarak demir parmaklıkların arkasını gördü. Söz konusu belgeselde yaşadıklarını özetleyen Blümel, "Her şey film gibiydi." diyerek 19 yılını tek cümleye sığdırıyor.

HER ŞEY 2.5 MARK'LA BAŞLADI

Tobias Blümel, 16 yaşındayken bir otomobil firmasında satış danışmanlığı üzerine staj yapıyordu. 2.5 mark ile ilk bahsini yaptı ve o günden sonra adeta bir bahis bağımlısı oldu. Öyle ki, tüm stajyerlik maaşı artık yasa dışı bahse gider oldu.

Ancak zamanla stajyerlik maaşı yetmez oldu. Stajının bitimine yalnızca 5 gün kala zimmetine 20 bin euro geçirdi. Şirkete ait olan bu 20 bin euro ile bahis oynadı ve tüm parayı kaybetti. Ancak o dönemki yöneticileri merhametliydi. Ergenlik döneminde yaptığı bir hatanın profesyonel geleceğini etkilememesi için hakkında soruşturma başlatılmadı. Ama bu her şeyi aslında daha kötüye götürdü...

KULÜP PROFESYONELİNDEN ŞİKE TEKLİFİ

Şirket tarafından affedilen Tobias Blümel, giderek daha da saplantı bahis bataklığına ve sonunda yasa dışı işlere karıştı. İşler böyle bir boyuta ulaştı ki, o dönem bir kulüp profesyoneli bile Tobias Blümel'e ulaşarak iş teklif etti.

Belgeselde ismi gizli tutulan kulüp profesyoneli, Tobias Blümel'den yanında 50 bin euro ile Hollanda'ya gitmesini istedi. Orada yapılan bahis neticesinde 50 bin euro tam dörde katlandı ve 200 bin euro oldu. Blümel %10'luk payını aldı ve artık bahis mafyasının hedefindeydi...

BAHİS MAFYASI EVİNİ BASTI

Siyah bir minibüsle Blümel'in kapısına dayanan bahis mafyası, ailesinin yanında dahi güvende olmadığını hissettirerek para istedi ve tehditler savurarak oradan ayrıldı. Büyük bir korku yaşayan Blümel, aylarca saklanmak zorunda kaldı ve uzun bir süre evine bile gidemedi...

RAYLARDA İNTİHARA KALKIŞTI

Arka arkaya yaşadıklarını kaldıramayan Blümel, depresyone girdi. İşini, arkadaşlarını, parasını ve hatta evini dahi kaybetmişti. Sokakta kalmıştı. "Artık hayatta olmamın bir manası yok, her şeyi mahvettim" diye düşünen Blümel, 2010 yılında intihara kalkıştı. Tüm arkadaşlarını kaybettiğini düşünürken bir dostu çıktı ve Blümel'i tren raylarından kurtardı.

YENİ İŞ, YENİ TEHLİKE

2011 yılında hayatında yeni bir döneme girdi Tobias Blümel, Taraftarı olduğu Borussia Mönchengladbach'un taraftar dergisinde bir iş buldu. Yaklaşık 2 buçuk yıl çalıştığı işi gereği takımla ve oyuncularla yakın ilişki kurdu. Ancak bahis geçmişi olan biri için bu çok tehlikeli bir ilişkiydi...

Huylu huyundan vazgeçmedi ve yeni bağlantılarını suistimal ederek arkadaşlarını dolandırdı ve 100 bin avro topladı. Bu parayla çeşitli bahis bayilerini de dolandırdı ve artık işler geri dönülmez bir noktaya geldi.

Herkesten kaçmak zorunda kalan Blümel, sokaklarda yaşamaya başladı. Hastanelere kaçak girerek bir gece de olsa sıcak bir yerde uyumak isteyen Blümel'in cebinde cep telefonundan başka bir şeyi kalmamıştı.

2018'DE TUTUKLANDI

2017 yılında bu kaçış sona erdi ve tutuklandı. 2018'de ise mahkeme tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla 39 ay hapse mahkum edildi. Hapiste geçirdiği ilk 7 ayı, hayatının en zorlu 7 ayı olarak anlatıyor Blümel.

İyi halden erken tahliye olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu amacına ulaştı. Blümel artık hapiste değil ancak hayatı belki de eskisinden daha zorlu. Henüz iş bulamadı ve 'ne iş olursa yaparım' diyor. Hayattan tek beklentisi ise oldukça basit: mutlu bir son...

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