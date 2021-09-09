Yarıda kalan Arjantin maçından sonra Brezilya yine sahada! Peru maçına iddaa oynayanların %67'si...

Bu bir ilandır

BREZİLYA

- Futbol dünyası daha önce hiç tanık olmadığı bir sahneyle karşı karşıya geldi, Arjantin maçının hemen başında Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili sahaya girip Arjantinli bazı oyuncuları dışarı çıkarmak istedi.

- Sebep olarak da oyuncuların Kovid-19 protokollerini ihlal etmesini gösterdi... İşin aslı; İngiltere Premier Lig'de forma giyen Brezilyalı oyuncuların Brezilya'ya girişi yasaklanmışken, Arjantinli oyuncular için bunun uygulanmamasıydı. Film de bir anda koptu, saha karıştı, maça önce ara verildi, ardından da tamamen durduruldu. Şu an soruşturma sürüyor, maçın nihai sonucu için karar henüz verilmedi.

- Premier Lig'de forma giyen Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus ve Richarlison; Brezilya "kırmızı" listede yer aldığı için milli takım forması giyemiyor.

- Alisson ve Ederson'un yokluğunda kale Brezilya liglerinde forma giyen isimlere emanet... Şili deplasmanında Palmeiras'ın kalecisi Wewerton'u izlemiştik. Arjantin maçına da Wewerton başlamıştı...

- Şili maçında Neymar'a hücumda Gabriel Barbosa eşlik etmişti ancak yedekte Hulk gibi tecrübeli bir isim de mevcuttu. Arjantin maçına çıkarken de TD Tite'nin tercihi aynıydı.

- Fred ve Fabinho'nun yokluğunda ise orta alanda tüm yük Casemiro'da kalmış gibi duruyor... Şili maçında Olympique Lyon forması giyen Bruno Guimaraes yardımcı olmuştu. Arjantin maçında ise Everton Ribeiro ile Gabriel Paqueta işin hücum kısmını kotaracak gibi konumlanmıştı, Casemiro'ya Gerson Santos da Silva yardım edecekti.

PERU

- Peru ise 2022 Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde çıktığı ilk 8 maçta sadece 8 puan toplayabildi.

- Bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyen Christian Cueva ve Bursaspor'da izlediğimiz Luis Advincula aday kadroda. Cueva hatta son Venezuela maçında galibiyeti getiren golü atmıştı...

- TD Ricardo Gareca'nın sağ bekte Advincula yerine savunması daha iyi olan Aldo Corzo ile maça başlayacağı söyleniyor.

- Uruguay'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Gareca; "İyi yoldayız, beraberlik iyi sonuç, bunun üzerine koyabileceğimizi sahada gösterdik..." demişti ve hemen arkasından Venezuela galibiyeti geldi.

- Orta sahanın merkezinde "Renato Tapia & Yoshimar Yotun" devam edecek. Hücum merkezindeki Paolo Guerrero ile Gianluca Lapadula arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brezilya'nın son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Peru'nun son 8 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu!

%67'lik kesim yarıda kalan Arjantin maçı sonrası futbola aç olan Brezilya'dan, Peru karşısında 3 puan bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Brezilya'da gözler Neymar'da ama Lucas Paqueta da unutulmasın! Lyon'da yaptıklarını izleyelim...