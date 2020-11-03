Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı

Yalçın Granit için ilk tören Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene; Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernek ve takım oyuncuları, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Yalçın Granit'in oğlu Ali Granit katıldı.

ÖMER ONAN: "BİZLERE ÇOK BÜYÜK IŞIK OLDU, YOL GÖSTERDİ"

Yalçın Granit'in Türk basketboluna önemli katkılar sağladığını belirten Ömer Onan, "Arkasından gelen bizlere çok büyük ışık oldu, yol gösterdi. Basketbolun her katmanında çok büyük hizmet verdi. Onun sayesinde yüzlerce oyuncu yetişti. Basketboldan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bizim için de tüm zamanların All-Starıdır. Geçen sene federasyon olarak Yalçın ağabeyimize tüm zamanların all-starı ödülünü vermiştik ve formasını Sinan Erdem Spor Salonu'na asmıştık. Çok üzüntülüyüz. Ailesine sabır diliyorum, basketbol camiasının başı sağolsun" dedi.

ÜMİT BAŞKIRT: "YAKTIĞI ATEŞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Yalçın Granit'in her zaman yanlarında olduğunu belirten Ümit Başkırt, "Böyle bir duayenle birlikte olmak herkese nasip olmaz. Yaktığı ateşi devam ettirmeye çalışacağız. Onun adını yaşatmak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

YUSUF GÜNAY: "BİRÇOK İLKE İMZA ATARAK ADINI ALTIN HARFLERLE TÜRK BASKETBOL TARİHİNE YAZDIRMIŞTIRE YAZDIRMIŞTIR"

Granit'in Türk basketboluna önemli katkıları olduğunun altını çizen Yusuf Günay, "Türk basketbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi, hayatını Türk basketbolunun gelişimine adayan efsanemiz Yalçın Granit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalçın Granit, ortaya koyduğu eserlerle Türk sporunun en önemli figürlerinden biri olmuş, birçok ilke imza atarak adını altın harflerle Türk basketbol tarihine yazdırmıştır" diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: YALÇIN AĞABEYE TÜRK SPORUNA YAPTIĞI BÜYÜK KATKILAR NEDENİYLE SAYGILIYDIK, GALATASARAYLI OLDUĞU İÇİN AYRICA SAYGILIYDIK

Galatasaray Kulübü tarafından Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törene ise Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ve oyuncular katıldı. Yalçın Granit ile ilgili ne söylense eksek kalacağını dile getiren Mustafa Cengiz, "Beraber çok sohbet ettik. Yalçın ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur... Biz Galatasaray ve Türk spor gelenekleri içinde büyüdük. Yalçın ağabeye Türk sporuna yaptığı büyük katkılar nedeniyle saygılıydık, Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim. Bir de mülkiyeli ağabeyim Mesut Yılmaz'ı anmak istiyorum. O da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına evrilmeyi kanıtlayan bir ağabeyimizdi. Onun da ailesine sabırlar diliyorum. Her ikisini de rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törene katılan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile basketbolcu Göksenin Köksal da Yalçın Granit ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YALÇIN GRANİT, KİLYOS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Granit'in cenaze namazına; Faruk Süren, Ohun Ene, Ömer Onan, Mahmut Recevik, Tuncay Özilhan, Ural Aküzüm, İbrahim Kutluay, Aydın Örs, Yusuf Günay, Ergin Ataman, Darüşşafaka yöneticileri ve basketbol camiasından çok sayıda kişi ile Granit ailesi katıldı. Yalçın Granit daha sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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