Xherdan Shaqiri, MLS ekibi Chicago Fire'da!

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Liverpool'da geçirdiği 3 yılın ardından sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Xherdan Shaqiri, MLS ekibi Chicago Fire'a imza attı.

Chicago Fire'dan yapılan açıklamada 30 yaşındaki İsviçreli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İsmi sık sık Türk kulüpleriyle de anılan Xherdan Shaqiri için MLS ekibinin 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği belirtiliyor.

Shaqiri bu sezon Lyon formasıyla 11 lig, 5 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performan sergiledi.