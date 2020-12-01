Xbox Game Pass’e gelecek yeni gizemli oyun

Xbox Game Pass, şüphesiz en renkli sosyal medya yöneticilerine sahip hesaplardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayında kurum içi bir maili kullanarak Doom Eternal’ın gelişine dair ipucu vermişti. Sonrasında Doom Eternal 1 Ekim günün Xbox Game Pass’e gelmişti. Şimdiyse Xbox Gamepass benzer bir gönderi daha paylaştı.

Honestly we have no idea what gif or sinister red light Melissa is referring to pic.twitter.com/QaOK7jZNkM — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 29, 2020

Mail’de bahsedilen uğursuz kırmızı ışıklı gif anlamına gelen “gif with a sinister red light”ın Control Ultimate Edition’e yapılan bir gönderme olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise oyunun düşmanlarda kırmızı ve turuncu renk tonları kullanması. Kimi takipçiler Viva Piñata tahmininde bulunsa da çoğunluk tarafından Xbox Game Pass’e gelecek yeni oyunun Control olacağı düşünülüyor.