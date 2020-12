Xbox Game Pass’e gelecek yeni gizemli oyun

Xbox Game Pass, şüphesiz en renkli sosyal medya yöneticilerine sahip hesaplardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayında kurum içi bir maili kullanarak Doom Eternal’ın gelişine dair ipucu vermişti. Sonrasında Doom Eternal 1 Ekim günün Xbox Game Pass’e gelmişti. Şimdiyse Xbox Gamepass benzer bir gönderi daha paylaştı.

Honestly we have no idea what gif or sinister red light Melissa is referring to pic.twitter.com/QaOK7jZNkM