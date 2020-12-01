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Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Xbox Game Pass’e gelecek yeni gizemli oyun

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Xbox Game Pass’e gelecek yeni gizemli oyun
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Xbox Game Pass, sosyal medya hesabında oyun kütüphanesine eklenecek oyuna dair bir ipucu verdi.

Xbox Game Pass, şüphesiz en renkli sosyal medya yöneticilerine sahip hesaplardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayında kurum içi bir maili kullanarak Doom Eternal’ın gelişine dair ipucu vermişti. Sonrasında Doom Eternal 1 Ekim günün Xbox Game Pass’e gelmişti. Şimdiyse Xbox Gamepass benzer bir gönderi daha paylaştı.

Mail’de bahsedilen uğursuz kırmızı ışıklı gif anlamına gelen “gif with a sinister red light”ın Control Ultimate Edition’e yapılan bir gönderme olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise oyunun düşmanlarda kırmızı ve turuncu renk tonları kullanması. Kimi takipçiler Viva Piñata tahmininde bulunsa da çoğunluk tarafından Xbox Game Pass’e gelecek yeni oyunun Control olacağı düşünülüyor.

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