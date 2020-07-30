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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Xavi koronavirüsü atlattı! Antrenmana çıktı...

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Xavi koronavirüsü atlattı! Antrenmana çıktı...
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Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

 

Xavi koronavirüsü atlattı Antrenmana çıktı...

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