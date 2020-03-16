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Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul...

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WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul...
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.

WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

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