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WTA Finalleri: Maria Sakkari yarı finalde

#Tenis#WTA#Maria Sakkari
WTA Finalleri: Maria Sakkari yarı finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin altıncı gününde Yunan Maria Sakkari, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen-Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka karşı karşıya geldi. Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta yarı finale kalan Yunan tenisçi, rakibini 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek son dört sporcu arasına kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 5 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı.
2020 Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Badosa'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Grup maçlarının ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarın oynanacak yarı final maçlarında Paula Badosa ile Garbine Muguruza, Anett Kontaveit ile de Maria Sakkari karşı karşıya gelecek.

WTA Finalleri: Maria Sakkari yarı finalde

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#Tenis#WTA#Maria Sakkari

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