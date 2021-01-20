Woxic, Cloud9’dan ayrıldı

Henüz Cloud9 bünyesinde oynamaya başlayalı üç ay olmuştu ki organizasyon woxic’e yeni fırsatlar değerlendirmesi için yol verdi. Takımın Genel Müdürü Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamaya göre, Woxic'in bu kararı diğer oyuncular arasında karşılıklı anlaşılarak alındı.

Today we announce that we have mutually parted ways with @w0xic. Please stay tuned for Henry's statement for important context behind this decision.



Thank you for your time in the #C9CSGO Colossus Özgür! We wish you the best of luck in your next move - we'll be watching! 💙 pic.twitter.com/BCzZBh7Cbq — Cloud9 (@Cloud9) January 18, 2021

Cloud9’dan Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamada woxic’in kısa sürede takımdan ayrılmasının sebebi olarak woxic’in bulunduğu konum dolayısıyla yüksek pinglerde oyuna bağlanması gösterildi. Takım içinde duruma çözüm arandığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini ve sorunu çözemediklerini belirtti.

Statement regarding Cloud9 CS:GO & Woxic.



Wishing him the very best of luck in the future.



More to come in the next couple of days.. pic.twitter.com/SSotR8UDBh — C9 HenryG (@HenryGcsgo) January 18, 2021

Talkesports’un bildirdiğine göreyse Cloud9 takıma Erick “⁠Xeppaa⁠” Bach’ı dâhil edecek.

Woxic’in ayrılığıyla birlikte Cloud9’ın güncel

Alex “⁠ALEX⁠” McMeekin

William “⁠mezii⁠” Merriman

Ricky “⁠floppy⁠” Kemery

Patrick “⁠es3tag⁠” Hansen