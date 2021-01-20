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eSpor
Haber Giriş: 20.01.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

Woxic, Cloud9’dan ayrıldı

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Woxic, Cloud9’dan ayrıldı
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Cloud9, Twitter hesabı üzerinden Özgür “woxic” Eker’in CS:GO kadrolarından ayrıldığını açıkladı.

Henüz Cloud9 bünyesinde oynamaya başlayalı üç ay olmuştu ki organizasyon woxic’e yeni fırsatlar değerlendirmesi için yol verdi. Takımın Genel Müdürü Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamaya göre, Woxic'in bu kararı diğer oyuncular arasında karşılıklı anlaşılarak alındı.

Cloud9’dan Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamada woxic’in kısa sürede takımdan ayrılmasının sebebi olarak woxic’in bulunduğu konum dolayısıyla yüksek pinglerde oyuna bağlanması gösterildi. Takım içinde duruma çözüm arandığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini ve sorunu çözemediklerini belirtti.

Talkesports’un bildirdiğine göreyse Cloud9 takıma Erick “⁠Xeppaa⁠” Bach’ı dâhil edecek.

Woxic’in ayrılığıyla birlikte Cloud9’ın güncel

Alex “⁠ALEX⁠” McMeekin

William “⁠mezii⁠” Merriman

Ricky “⁠floppy⁠” Kemery

Patrick “⁠es3tag⁠” Hansen

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