Woxic, Cloud9’dan ayrıldı
Cloud9, Twitter hesabı üzerinden Özgür “woxic” Eker’in CS:GO kadrolarından ayrıldığını açıkladı.
Henüz Cloud9 bünyesinde oynamaya başlayalı üç ay olmuştu ki organizasyon woxic’e yeni fırsatlar değerlendirmesi için yol verdi. Takımın Genel Müdürü Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamaya göre, Woxic'in bu kararı diğer oyuncular arasında karşılıklı anlaşılarak alındı.
Today we announce that we have mutually parted ways with @w0xic. Please stay tuned for Henry's statement for important context behind this decision.— Cloud9 (@Cloud9) January 18, 2021
Thank you for your time in the #C9CSGO Colossus Özgür! We wish you the best of luck in your next move - we'll be watching! 💙 pic.twitter.com/BCzZBh7Cbq
Cloud9’dan Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamada woxic’in kısa sürede takımdan ayrılmasının sebebi olarak woxic’in bulunduğu konum dolayısıyla yüksek pinglerde oyuna bağlanması gösterildi. Takım içinde duruma çözüm arandığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini ve sorunu çözemediklerini belirtti.
Statement regarding Cloud9 CS:GO & Woxic.— C9 HenryG (@HenryGcsgo) January 18, 2021
Wishing him the very best of luck in the future.
More to come in the next couple of days.. pic.twitter.com/SSotR8UDBh
Talkesports’un bildirdiğine göreyse Cloud9 takıma Erick “Xeppaa” Bach’ı dâhil edecek.
Woxic’in ayrılığıyla birlikte Cloud9’ın güncel
Alex “ALEX” McMeekin
William “mezii” Merriman
Ricky “floppy” Kemery
Patrick “es3tag” Hansen
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