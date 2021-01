Woxic, Cloud9’dan ayrıldı

Henüz Cloud9 bünyesinde oynamaya başlayalı üç ay olmuştu ki organizasyon woxic’e yeni fırsatlar değerlendirmesi için yol verdi. Takımın Genel Müdürü Henry "HenryG" Greer'in yaptığı açıklamaya göre, Woxic'in bu kararı diğer oyuncular arasında karşılıklı anlaşılarak alındı.

Today we announce that we have mutually parted ways with @w0xic. Please stay tuned for Henry's statement for important context behind this decision.



Thank you for your time in the #C9CSGO Colossus Özgür! We wish you the best of luck in your next move - we'll be watching! 💙 pic.twitter.com/BCzZBh7Cbq