Wout Weghorst, Manchester United'da siftah yaptı!

Haberin Devamı

İngiltere Lig Kupası yarı finali ilk maçında Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester United, evinde oynanacak rövanş öncesi avantajı yakaladı.

Karşılaşmanın ilk golü 6. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Asisti ise Casemiro yaptı.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan WEGHORST, Manchester United formasıyla ilk golünü Nottingham Forest'a karşı 45. dakikada kaydetti.

Son sözü ise 89. dakikada Bruno Fernandes söyledi ve konuk ekip finale çok yaklaştı.