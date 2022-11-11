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Wout Weghorst, Hollanda'nÄ±n Dünya KupasÄ± kadrosunda!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Dünya KupasÄ±#Hollanda#Wout Weghorst
Wout Weghorst, HollandanÄ±n DÃ¼nya KupasÄ± kadrosunda
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 11, 2022 14:38

2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal ile mÃ¼cadele edecek olan Hollanda'nÄ±n kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Wout Weghorst kadroda yer alÄ±rken FenerbahÃ§e'nin eski futbolcusu Vincent Janssen de kadroya dahil edildi.

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20 KasÄ±m - 18 AralÄ±k tarihlerinde Katar'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek olan 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda mÃ¼cadele edecek olan Hollanda'nÄ±n kadrosu belli oldu. Teknik direktÃ¶r Louis van Gaal'in bir videosuyla aÃ§Ä±klanan kadroya BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Wout Weghorst da alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan 2017/18 sezonunu FenerbahÃ§e'de kiralÄ±k geÃ§iren Vincent Janssen de kadroda kendisine yer buldu.

Hollanda, DÃ¼nya KupasÄ±'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador ve Senegal ile mÃ¼cadele edecek.

Hollanda'nÄ±n 2022 DÃ¼nya KupasÄ± kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

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Wout Weghorst, HollandanÄ±n DÃ¼nya KupasÄ± kadrosunda

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#Dünya KupasÄ±#Hollanda#Wout Weghorst

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