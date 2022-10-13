Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst: "Fenerbahçe maçından sonra hayal kırıklığı yaşadım"

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Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

"HOCA DA BİZ DE ELEŞTİRİLEBİLİRİZ"

Zorlu maçla ilgili görüşleri sorulan Weghorst, "Trabzonspor ligin son şampiyonu. Güçlü bir rakip. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı bir büyük maç oynadık ve o maçın sonunda iyi bir performans gösterdik. Trabzonspor'a karşı da iyi bir oyun oynayıp, kazanmak istiyoruz. Biz her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Kötü performans gösterdiğimiz maçlar da oldu. Eleştiriler futbolun bir parçası. Hoca da biz de eleştirilebiliriz. Sistemi olan, oyun anlayışı olan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde çıkacağız." şeklinde konuştu.

Weghorst sözlerini şöyle sürdürdü:



"SÜPER LİG İLE DİĞER LİGLER ARASINDA FAR VAR"

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"Başından beri bunu söylüyorum. Taraftarın bağlılığı beni mutlu ediyor. Burada oynamam için yeterli bir sebep. Diğer liglerle Süper Lig arasında maç temposu, hakem kalitesi gibi birçok konuda farklılıklar var. Bunlara iyi ya da kötü diyemem. Bu sezonki İstanbulspor beraberliği, beni ve takım arkadaşlarımı çok üzdü. Soyunma odasında bunun bir daha olmaması gerektiği hakkında çok net konuşmalar yaptık.

Her maçın hikayesi başka oluyor. Sezonun başında daha çok pozisyonla buluşuyordu. Ardından bu azaldı. Örneğin Fenerbahçe maçında oyunun son bölümünde ceza sahasında fazlaca gözüktük."

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI ISMAEL İLE DİYALOĞU

"Fenerbahçe maçından sonra, hocamızla olan videomuzu izledim. Fenerbahçe maçından sonra hayal kırıklığı yaşadım. İki kez gole çok yaklaşmıştım. Son anlarda fırsatlar bulabileceğimizi söylüyordu, onları konuştuk. Benden ne istediğini biliyorum. Benim vereceklerimi benden istiyor. Aynı çizgideyiz."

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"Taraftarımızla aramızda çok özel bir bağ var. Onlara galibiyetler goller getirmek istiyorum Hem ben hem taraftarımız mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum."

YENİ SAÇ STİLİ

"Küçük kızım, benimle aynı saçı yaptırmak istedi. Ona benzemek için sarıya boyattım. Ama maalesef çok fazla sarı oldu. Kızımın hatrına birkaç hafta böyle bıraktım."