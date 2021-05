World Series of Warzone, her biri 400.000 dolarlık 4 etkinlik içerecek

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun satışına büyük bir etken olan ve bugüne kadar 100 milyondan fazla indirilen Call of Duty: Warzone, daha önceki turnuvalarına göre kendi tarihindeki en yüksek ödül havuzuna sahip.

World Series of Warzone, Call of Duty Battle Royale modunda dört etkinlik içerecek. Yarı davet sistemi kullanan turnuva programı, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği bölgelerinin her biri için ayrı üç kişilik ve iki kişilik temelli yarışmalar olacaktır.



İzleyiciler en popüler Warzone yıldızlarını, yayıncılarını ve topluluk üyelerinin bu turnuva için takım olup ödül havuzu için karşılaştığını görecek. Bu duyuru bütün Call of Duty eSpor sahnesini büyük ölçüde canlandıracak. Call of Duty League, sezon ortası güncellemesinden sonra Cold War’ın çok oyunculu haritalarına odaklanacak. L.A Thieves takımından Kenny Williams gibi oyunculara Warzone turnuvasına katılmak isteyip istemediği sorulduğunda kendi turnuvalarından dolayı çok oyunculu haritalara odaklanması gerektiğini söyledi.